Укажи век, к которому относятся события войны России с армией Наполеона Бонапарта.1. 21 век 2. 19 век 3. 17 век 4. 18 век
Биология
Укажи век, к которому относятся события войны России с армией Наполеона Бонапарта.1. 21 век 2. 19 век 3. 17 век 4. 18 век
Ответ(ы):
Гость:
Кажется 19 век насколько я помню
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