Укажи век, к которому относятся события войны России с армией Наполеона Бонапарта.1. 21 век 2. 19 век 3. 17 век 4. 18 век

Биология
Укажи век, к которому относятся события войны России с армией Наполеона Бонапарта.1. 21 век 2. 19 век 3. 17 век 4. 18 век
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кажется 19 век  насколько я помню 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Для чего применяется поршневой жидкостный насос?
Ответить
Английский язык
Привет всем помогите сделать англ яз
Ответить
Українська мова
4. Утворіть від іменників прикметники за допомогою суфіксів -зьк-, -цьк-,-ськ-, -н-. Ладога, Владивосток, Рига, Сиваш, Кременчук, чех, казах, ...
Ответить
Русский язык
Помогите составить рассказ о потерявшейся собаке
Ответить
Биология
Закончите предложения правильным вариантом: б)Прямое постэмбриональное развитие типично для....... 1.Бабочек. 2.Лягушек .3.Майских жуков. 4...
Ответить