Укажите промежуток содержащий нули функции f (x) log2 (3x)/ log2 3-log3 6

Алгебра
Укажите промежуток содержащий нули функции f (x) log2 (3x)/ log2 3-log3 6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
[log2(3x)] / log2(3)  - log3(6)=0                ОДЗ: 3x>0; x>0 Дробь преобразуем следующим образом ( по свойству логарифмов): log3(3x) - log3(6)=0 log3(3x) = log3(6) 3x=6 x=2 Ответ: промежуток [2;4)
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