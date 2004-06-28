Порядок назначения референдума

Обществознание
Порядок назначения референдума
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Порядок назначения референдума устанавливается ФЗ "О референдуме" от 28.06.2004г. Исходя из ФЗ "О референдуме": референдум назначает Президент РФ не позднее чем через 10 дней после подачи документов на основании которых проводиться референдум.
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