Укажите слово, в котором гласных звуков больше, чем согласных. майя, они, юла,дядя

Русский язык
Укажите слово, в котором гласных звуков больше, чем согласных. майя, они, юла,дядя
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово: "они" о, и - гласные; н - согласный звук.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какие растения и животные живут в степи
Ответить
История
В каких языках современной Европы сохранились имена, происходящие от имени Хлодв??г? Как они звучат?
Ответить
Английский язык
Вставьте нужные предложения At the start of the 15th centure, European knowledge of the world was surprisingly limited. Sailors used world maps b...
Ответить
Русский язык
Неправильные глаголы
Ответить
География
Как на режиме рек отражаеться их положение в разных клим поясах?? Приведите примеры.
Ответить