Укажите слово, в котором гласных звуков больше, чем согласных. майя, они, юла,дядя
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Укажите слово, в котором гласных звуков больше, чем согласных. майя, они, юла,дядя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово: "они" о, и - гласные; н - согласный звук.
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