Уменьшить в 3 раза данные числа 54, 66,42,72,48,87,57
Математика
Уменьшить в 3 раза данные числа 54, 66,42,72,48,87,57
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18 22 14 24 16 29 19 Уменьшить в 3 раза, значит поделить на 3.
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