Умоляю пожалуста пожалуйста помогити решить выражени двумя способами 8м3 57дм3 +23006??м3

Математика
Умоляю пожалуста пожалуйста помогити решить выражени двумя способами 8м3 57дм3 +23006??м3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8м3 57дм3 +23006дм3=8м3 57дм3+23м3 6дм3=31м3 63дм3 3 8м3 57дм3 +23006дм3=8057дм3+23006дм3=31063дм3=31м3 63дм3
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