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Упрастите выражения 7*a*5*b x*9*4*y 14a*b*5*c
Математика
Упрастите выражения 7*a*5*b x*9*4*y 14a*b*5*c
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7a*5b=35ab 9x*4y=36xy 14ab*5c=70abc
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