Успокоившеися деревья бесшумно и покорно роняли жёлтые листья. Вопрос: бесшумно и покорно это?

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Успокоившеися деревья бесшумно и покорно роняли жёлтые листья. Вопрос: бесшумно и покорно это?

Автор: Гость