Успокоившеися деревья бесшумно и покорно роняли жёлтые листья. Вопрос: бесшумно и покорно это?

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Успокоившеися деревья бесшумно и покорно роняли жёлтые листья. Вопрос: бесшумно и покорно это?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это обстоятельства) Обозначается пунктир-точка. _._._._._
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