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Усы-ус,носы-?киты-?,сын-?
Русский язык
Усы-ус,носы-?киты-?,сын-?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Носы корень нос , киты корень кит, сын корень сын
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