В аквариум. поместили 9 группий а сомиков на 3 больше сколько всего рыбок в аквариу??е
Математика
В аквариум. поместили 9 группий а сомиков на 3 больше сколько всего рыбок в аквариу??е
Ответ(ы):
Гость:
9+3=12 сомиков 9+12= 21 всего
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