В двух ящиках для уроков труда хранились ножницы, по 20 шт. в каждом. Перед уроком труда учительница взяла несколько ножниц из одного ящика, а затем из второго взяла столько,сколько осталось в первом ящике. Сколько ножниц остал...

Математика
В двух ящиках для уроков труда хранились ножницы, по 20 шт. в каждом. Перед уроком труда учительница взяла несколько ножниц из одного ящика, а затем из второго взяла столько,сколько осталось в первом ящике. Сколько ножниц осталось в обоих ящиках?
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Гость:
Ответ: 20 ножниц. удачки!!!
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