В двух ящиках для уроков труда хранились ножницы, по 20 шт. в каждом. Перед уроком труда учительница взяла несколько ножниц из одного ящика, а затем из второго взяла столько,сколько осталось в первом ящике. Сколько ножниц остал...
Математика
В двух ящиках для уроков труда хранились ножницы, по 20 шт. в каждом. Перед уроком труда учительница взяла несколько ножниц из одного ящика, а затем из второго взяла столько,сколько осталось в первом ящике. Сколько ножниц осталось в обоих ящиках?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: 20 ножниц. удачки!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы