В двух ящиках для уроков труда хранились ножницы, по 20 шт. в каждом. Перед уроком труда учительница взяла несколько ножниц из одного ящика, а затем из второго взяла столько,сколько осталось в первом ящике. Сколько ножниц остал...

Математика

В двух ящиках для уроков труда хранились ножницы, по 20 шт. в каждом. Перед уроком труда учительница взяла несколько ножниц из одного ящика, а затем из второго взяла столько,сколько осталось в первом ящике. Сколько ножниц осталось в обоих ящиках?

Автор: Гость