В каком направлении двигалась группа туристов, если в полдень Солнце было слева о?? них? Солнце было справа? Солнце светило в глаза?

География

В каком направлении двигалась группа туристов, если в полдень Солнце было слева о?? них? Солнце было справа? Солнце светило в глаза?

Автор: Гость