В одной коробке с подарком 12карамельных и 24 шоколадных конфет.сколько конфет в от??ельности если всего 5400конфет

Математика

В одной коробке с подарком 12карамельных и 24 шоколадных конфет.сколько конфет в от??ельности если всего 5400конфет

Автор: Гость