В правильном порядке расположите этапы жизненного цикла свиного цепня, начиная с взрослого паразита: 1. яйцо с онкосферой во внешней среде 2.финна 3.финна инкапсулированная в мышечном волокне свиньи 4.взрослый паразит 5.он...

Биология
В правильном порядке расположите этапы жизненного цикла свиного цепня, начиная с взрослого паразита: 1. яйцо с онкосферой во внешней среде 2.финна 3.финна инкапсулированная в мышечном волокне свиньи 4.взрослый паразит 5.онкосфера внутри промежуточного хозяина.
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