в треугольнике ABC BM-биссектриса. Площади треугольников ABM и CBM относятся как 1:3, AB=4см. Найдите стороны треугольника.

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Если площади тр-ков АВМ и СВМ относятся как 1:3, то и основания этих тр-ков АМ и СМ относятся как 1:3, потому что высоты у этих тр-ков одинаковы, а площадь тр-ка рана половине произведения основания на высоту. Обозначим х = АМ, тогда СМ = 3х. Обозначим углы: уг.АВМ = уг.СВМ = алфа, уг. АМВ = бета, уг.СМВ = 180 - бета. Рассмотрим тр-к АВМ: по теореме синусов sin алфа / х = sin бета / 4, откуда sin алфа / sin бета = х/4 (1) Рассмотрим тр-к СВМ: по теореме синусов sin алфа /3х = sin (180-бета) / ВС. Поскольку sin (180-бета) = sin бета , то sin алфа / sin бета = 3х/ВС (2) Приравняем правые части равенств (1) и (2) х/4 = 3х/ВС, откуда ВС = 12 Используем неравенство треугольника для тр-ка АВС: сумма двех сторон всегда больше третьей стороны: АВ + ВС > АС или 4+12 > 4х, получаем х < 4 (3) АВ + АС > BC или 4 + 4х > 12 , получаем х > 2 (4) Итак, 2