Визначити ступінь окиснення хлору в сполуках: NaCL, CI2, NaCI,NaCI O2, NaCIO3, NaCIO4
Химия
Визначити ступінь окиснення хлору в сполуках: NaCL, CI2, NaCI,NaCI O2, NaCIO3, NaCIO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na(+)Cl(-)Cl2(0)Na(+)Cl(+3)O(-2)Na(+)Cl(+5)O(-2)Na(+)Cl(+7)O(-2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Найди закономерность и вставь пропущенные числа вместо звёздочек. 1)3,6, * ,12,15. 2)3,6,12, * ,48. 3)3,6,9,15,24, * .
Окружающий мир
напиши сочинение из 7-8 предложений. 8 февраля в нашей стране отмечают день российс??ой науки. Почему для России важно развитие науки? 4 класс