Володя поймал 4 окуня и 3леща.составь 2 задачи обратной данной и реши их.

Математика
Володя поймал 4 окуня и 3леща.составь 2 задачи обратной данной и реши их.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-4=3(Л) Ответ:3 леща 7-3=4(о) Ответ:4 окуня
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