Какое строение имеют атомы элементов номер 16 и 24

Химия
Какое строение имеют атомы элементов номер 16 и 24
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Гость:
Простое строение атома
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