Дан рисунок предмета под лупой. 1. Что это за предмет.? 2.Какие особенности материа??а ты видишь.? 3. Почему материал не распадается.? Кто первый ответит получит 15 баллов

Биология

Дан рисунок предмета под лупой. 1. Что это за предмет.? 2.Какие особенности материа??а ты видишь.? 3. Почему материал не распадается.? Кто первый ответит получит 15 баллов

Автор: Гость