Дан рисунок предмета под лупой. 1. Что это за предмет.? 2.Какие особенности материа??а ты видишь.? 3. Почему материал не распадается.? Кто первый ответит получит 15 баллов

Биология
Дан рисунок предмета под лупой. 1. Что это за предмет.? 2.Какие особенности материа??а ты видишь.? 3. Почему материал не распадается.? Кто первый ответит получит 15 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Это шерстяная ткань 2) Шерсть плотная, растягивается 3) Он крепко/плотно сшит
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