Расставить знаки препинания Прощай(1)мой товарищ(2)мой верный (3)слуга(4)расстаться ??астало нам время. Вы(5)отроки-други(6)возьмите коня
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Расставить знаки препинания Прощай(1)мой товарищ(2)мой верный (3)слуга(4)расстаться ??астало нам время. Вы(5)отроки-други(6)возьмите коня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, расстаться настало нам время. Вы, отроки-други, возьмите коня
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