Решите пожалуйста уровнения.))номер 421 (1,2.)
Математика
Решите пожалуйста уровнения.))номер 421 (1,2.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9х-144=126 9х=126+144 9х270 х=30 2)28х+140=224 28х=224-140 28х=84 х=3
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