Вопрос:видгдайте яки слова пропущени у фразиологизмах Крутитися як муха в .....;по??лсти зуби на ......;мло каши ...; голци ниде .....; виводити на чисту ....; яблуку ниде ....; брати близько до .....; грати першу ...; товкти ...

Українська мова
Вопрос:видгдайте яки слова пропущени у фразиологизмах Крутитися як муха в .....;по??лсти зуби на ......;мло каши ...; голци ниде .....; виводити на чисту ....; яблуку ниде ....; брати близько до .....; грати першу ...; товкти воду в ....; нечути земли пид ....; зйисти пуд ....;битихилом под ...;
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Крутитися як муха в банці, на поличку, зїв, впасти, воду, впасти, серця,
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