Вопрос:видгдайте яки слова пропущени у фразиологизмах Крутитися як муха в .....;по??лсти зуби на ......;мло каши ...; голци ниде .....; виводити на чисту ....; яблуку ниде ....; брати близько до .....; грати першу ...; товкти ...

Українська мова

Вопрос:видгдайте яки слова пропущени у фразиологизмах Крутитися як муха в .....;по??лсти зуби на ......;мло каши ...; голци ниде .....; виводити на чисту ....; яблуку ниде ....; брати близько до .....; грати першу ...; товкти воду в ....; нечути земли пид ....; зйисти пуд ....;битихилом под ...;

Автор: Гость