Всякое ли повышение цен является следствием инфляции?

Экономика
Всякое ли повышение цен является следствием инфляции?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если на товар большой спрос, то на него поднимают цену, а если инфляция, то там резкое повышение уровня цен на все товары 
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