Вспомните художесвенные произведения в названия в которых входят числительные
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Вспомните художесвенные произведения в названия в которых входят числительные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три богатыря, Волк и семеро козлят, Три поросёнка, Три толстяка, Два мороза, Двенадцать месяцев, Сказка о спящей царевне и 7 - ми богатырях, Белоснежка и семь гномов, Тысяча и одна ночь, Али - Баба и 40 разбойников, Дровосек и его три дочки, Цветик - Семицветик. Вроде бы все, что я знаю))
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