Вставить пропущенные цыфры 5+6=5+?+?=?+?=? раздел +,-,числа 6

Математика
Вставить пропущенные цыфры 5+6=5+?+?=?+?=? раздел +,-,числа 6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот тебе и вставил: 5+6=5+5+1=10+1=11
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