Вставьте пропущенные буквы.найдите лишнее слово в каждом ряду

Русский язык
Вставьте пропущенные буквы.найдите лишнее слово в каждом ряду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где текст?...........
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