Помогите я по могу вам
Математика
Помогите я по могу вам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(x+6)=28 8x+47=28 8x=-20 x=-2.5
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