Выбери соответствие между животным и его признаками и запиши обозначающие их бук??ы (в алфавитном порядке, без пробелов): Беззубка — Большой прудовик — Г. органы дыхания — жабры В. имеется лёгкое З. нет головы Р. ряды ...

Биология

Выбери соответствие между животным и его признаками и запиши обозначающие их бук??ы (в алфавитном порядке, без пробелов): Беззубка — Большой прудовик — Г. органы дыхания — жабры В. имеется лёгкое З. нет головы Р. ряды острых и твёрдых зубчиков на языке образуют тёрку С. раковина спирально закручена Л. способ питания — фильтрация

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