Вычисли значение каждого из следующих выражений. все вычисления выполни столбиком . 45368-25689+135897-96734=
Математика
Вычисли значение каждого из следующих выражений. все вычисления выполни столбиком . 45368-25689+135897-96734=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45368-25689+135897-96734=58842 Действия выполнены по порядку, сначала отнимаем, потом складываем.
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