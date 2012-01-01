Вычислите массовую долю азота в аммиаке. Сколько литров азота и водорода необхо??имо для получения 134,4 л аммиака? (условия нормальные). Каково значение аммиака для сельского хозяйства

Химия

Вычислите массовую долю азота в аммиаке. Сколько литров азота и водорода необхо??имо для получения 134,4 л аммиака? (условия нормальные). Каково значение аммиака для сельского хозяйства

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