Вычислите, обратив десятичную дробь в обыкновенную : 0,75+1/8+5/7
Математика
Вычислите, обратив десятичную дробь в обыкновенную : 0,75+1/8+5/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 0,75 = 75/100 = 3/4 (дробь 75/100 сократили на 25) 3/4 + 1/28 + 5/7 = 21/28 + 1/28 + 20/28 = 42/28 = 1 14/28 = 1 1/2
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