Выделить орфограммы в тексте.я часто хожу в библиотеку.читаю журнал мурзилка.этот смешной человек мне нравится.вымиши и ты журнал мурзилка!

Гость: Гость:

Я ЧАсто - ча-ща пиши с буквой а. хОжу - пишу хожу, а говорю хажу.МурЗилка - пишу мурзилка, а говорю мурсилка. этОт-пишу этот, а говорю этат. смЕшной-пишу смешной, а говорю смишной. чЕловек-говорю чилавик, а пишу человек. нравится - говорю нравица, а пишу нравится. вымиШИ - ши-жи пиши с буквы и.