Выпиши из предложений словосочетания, соответствующие схеме: прич. + сущ. (главное слово). Не меняй порядок слов, в котором они даны в предложении. Пример: Заросший камышом пруд тускло блестел. - заросший пруд Через лужи по ...

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Выпиши из предложений словосочетания, соответствующие схеме: прич. + сущ. (главное слово). Не меняй порядок слов, в котором они даны в предложении. Пример: Заросший камышом пруд тускло блестел. - заросший пруд Через лужи по измятой траве тянулась узкая дорога. - по измятой траве Мальчик, рисующий озеро, оглянулся. - мальчик рисующий 1. По озаряемому солнцем небу пролетели птицы. - 2. Пропитанная полынным запахом длинная степная дорога осталась позади. - 3. Рано утром солнце, переливающееся разными цветами, появляется на горизонте. - 4. Перед нами раскинулся освещённый тысячами огней город. -

Автор: Гость