Выпиши слова,в которых все согласные звуки мягкие:ребята,ель,сухарь,мячик,чай,тен??,кисель.

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Выпиши слова,в которых все согласные звуки мягкие:ребята,ель,сухарь,мячик,чай,тен??,кисель.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ель   тень     вот и все слова
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