Выпишите из словаря синонимов все синонимы к слову белый. Почему прилагательные седые наиболее точно характеризует зимнее облака?

Гость: Гость:

Синонимы к слову "белый" белый | (белый, бледный) как (бумага, кипень, мел, мертвец, покойник, полотно, смерть, снег, стена) , белее (бумаги, снега) , (бело) кипенный, (бело) снежный, снежнобелый, пребелый, белешенький, светлый, чистый, святой, ярый, белесый, бланжевый, беленький, молочный, серебристый, пергаментны, меловой, алебастровый, кремовый, лилейный, серый, чернобелыйй, блестяще-белый, ярко-белый, снежно-белый, серебристо-белый, жемчужно-белый, сахарно-белый, изголуба-белый, лунно-белый, кремово-белый, мраморно-белый, молочно-белый, матово-белый, известково-белый, серо-белый, мутно-белый, тускло-белый, грязно-белый, бескровный, бледный, восковой, мертвенно-бледный, землистый серобелый, лица не было, кровь отлила от лица, с лица взбледнул, (не стало) ни кровинки в лице, краше в гроб кладут, лица нет (у) , седоголовый, седовласый, седоволосый, белоголовый, седой, сивый, боровик, белогвардейский, белогвардеец, бледнолицый Облака как волосы челвека, могут быть курчавыми, белыми, тучи-тёмными или тёмные тучи со временем "седеют" и и меняют цвет. Удачи!