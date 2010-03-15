Выполни действия 11/15-3/10+1/45 сколько получилось, дополнительный множитель
Математика
Выполни действия 11/15-3/10+1/45 сколько получилось, дополнительный множитель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет 7/10, общий множитель 90 , а дополнительный в решении есть
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