Выполни вычисления (46+18):16 ×9-80:5=? 72×(45:9×6-20)+58=? (24×3-12):6×8:20=? 350:7:2+(38-9)×3=?

Математика
Выполни вычисления (46+18):16 ×9-80:5=? 72×(45:9×6-20)+58=? (24×3-12):6×8:20=? 350:7:2+(38-9)×3=?
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