Побудительной силой обладают только: 1) врожденные потребности; 2) духовные потреб??ости; 3) удовлетворенные потребности; 4) неудовлетворенные потребности

Обществознание
Побудительной силой обладают только: 1) врожденные потребности; 2) духовные потреб??ости; 3) удовлетворенные потребности; 4) неудовлетворенные потребности
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Гость:
Я считаю,что правильный ответ 4. .
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