Выполните действия рациональным способом а) 45а*21):15
Математика
Выполните действия рациональным способом а) 45а*21):15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=3а*21/15=3а*7/5=21а/5=4,2 а
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