Проверочное слово к освЕщали ,трАве, засвЕркала рОса
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Проверочное слово к освЕщали ,трАве, засвЕркала рОса
Ответ(ы) на вопрос:
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Освещали- свЕт, трАве- трАвка, засверкала-посвЕркивая, рОса -рОсы
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