Выразите одно и то же предложение разными вводными словами (видимо, кажется, мож??т быть, возможно, пожалуй, по всей вероятности, наверное) Эту работу мы закончим досрочно.

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Выразите одно и то же предложение разными вводными словами (видимо, кажется, мож??т быть, возможно, пожалуй, по всей вероятности, наверное) Эту работу мы закончим досрочно.

Автор: Гость