Выразите одно и то же предложение разными вводными словами (видимо, кажется, мож??т быть, возможно, пожалуй, по всей вероятности, наверное) Эту работу мы закончим досрочно.
Русский язык
Выразите одно и то же предложение разными вводными словами (видимо, кажется, мож??т быть, возможно, пожалуй, по всей вероятности, наверное) Эту работу мы закончим досрочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть , Возможно,.. Надо поставить перед данным предложением.
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