Высота равнобедренной трапеции проведённая из вершины C, делит основание AD на отр??зки длиной 11 и 14. Найдите длину основания BC

Геометрия

Высота равнобедренной трапеции проведённая из вершины C, делит основание AD на отр??зки длиной 11 и 14. Найдите длину основания BC

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