Высота равнобедренной трапеции проведённая из вершины C, делит основание AD на отр??зки длиной 11 и 14. Найдите длину основания BC

Геометрия
Высота равнобедренной трапеции проведённая из вершины C, делит основание AD на отр??зки длиной 11 и 14. Найдите длину основания BC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как трапеция равнобедренная, то  BC = 3
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