Замените словосочетание (узор слов) построенного на основе управления синонимичным ему словосочетанием со связью согласование.

Русский язык
Замените словосочетание (узор слов) построенного на основе управления синонимичным ему словосочетанием со связью согласование.
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Гость:
Согласование - словарный узор
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