X+y=-5 x-y=1 помогите пожалуйста)
Алгебра
X+y=-5 x-y=1 помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Методом сложения 2х=-4 х=-2 у=-5-х=-5-(-2)=-5+2=-3
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