Y=0,5x4+5x3-0,2x2-17
Математика
Y=0,5x4+5x3-0,2x2-17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У= 2х+15х-0,4х-17 у=16,6х-17
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркни в выделенных словах буквы, обозначающие мягкие согласные. Я глажу щенка. Я гляжу в окно. Убери, пожалуйста, посуду со стола. Полку для кн...
Литература
Чем интересен роман И.А.Гончарова ''Обломов'' современному читателю? Помогите сочи??ение написать, пожалуйста!!!
История
Бip қыз болады, оны барлығы жек көреді, бipaқ ол сондай сұлу екен, бip күні бір жiгiт оны ұнатып қалып, оның маңдайына бір сөз жазады, содан соң ол...