Задача 11. пожалуйста

Геометрия
Задача 11. пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11. трапеция абсд бс=12 сд=10 вh- высота аh=8 ad= 8+12=20 bh=сд=10 s= (bc+ad)*bh  /2= (20+12)*10  / 2=320/2=160
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