Замени звездочки цифрами : - *,2** 2,*8* ---------- 1,447 _6,*7* *,0* --------- 26,865

Математика
Замени звездочки цифрами : - *,2** 2,*8* ---------- 1,447 _6,*7* *,0* --------- 26,865
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Ответ(ы):
Гость:
_ 4,232 2,785 ----------- 1,447 _ 6,775 -20,09 ------------ 26,865
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