Проволока длиной 120 м и площадью поперечного сечения 0,5мм2 имеет сопротивление 96 О??. Из какого материала сделана проволока?

Физика
Проволока длиной 120 м и площадью поперечного сечения 0,5мм2 имеет сопротивление 96 О??. Из какого материала сделана проволока?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
96=(p*120)/5*10^(-7) 96*5*10^(-7)=p*120  p=0,4   этот материал никель ответ никель
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