Проволока длиной 120 м и площадью поперечного сечения 0,5мм2 имеет сопротивление 96 О??. Из какого материала сделана проволока?

Физика

Проволока длиной 120 м и площадью поперечного сечения 0,5мм2 имеет сопротивление 96 О??. Из какого материала сделана проволока?

Автор: Гость