Помогите пожалуйста! По рисунку всё дано
Геометрия
Помогите пожалуйста! По рисунку всё дано
Ответ(ы):
Гость:
S=ah=3*4=12 h=3, т.к. она лежит против угла 30 градусов
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