Помогите пожалуйста! По рисунку всё дано

Геометрия
Помогите пожалуйста! По рисунку всё дано
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S=ah=3*4=12 h=3, т.к. она лежит против угла 30 градусов 
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