Мастер и ученик три часа выпили выпивали деталей мастер выпивал 20 деталей в час а ??го ученик за это же время сделал половину работы выполнить мастером Сколько деталей они выпрыгивали выдавали за это время вместе

Математика

Мастер и ученик три часа выпили выпивали деталей мастер выпивал 20 деталей в час а ??го ученик за это же время сделал половину работы выполнить мастером Сколько деталей они выпрыгивали выдавали за это время вместе

Автор: Гость