Мастер и ученик три часа выпили выпивали деталей мастер выпивал 20 деталей в час а ??го ученик за это же время сделал половину работы выполнить мастером Сколько деталей они выпрыгивали выдавали за это время вместе
Математика
Мастер и ученик три часа выпили выпивали деталей мастер выпивал 20 деталей в час а ??го ученик за это же время сделал половину работы выполнить мастером Сколько деталей они выпрыгивали выдавали за это время вместе
Ответ(ы):
Гость:
20 дет./час :2 = 10 дет./час (делает ученик) 10 дет./час + 20 дет./час = 30 дет./час (вместе) 30дет./час * 3 часа = 90 деталей Ответ: за 3 часа мастер и ученик выпиливают 90 деталей Если я правильно понял условие. Пожалуйста, переписывай условие внимательней и читай, что написал.
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